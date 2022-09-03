Министры G7 согласовали лимит цены на нефть РФ и брифинг главы МАГАТЭ: новости за 2 сентября

Вчера, 2 августа 2022 года, министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть. А глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси дал брифинг для журналистов.

Война России против Украины: последние новости

Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС

На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции увидела все, что хотела увидеть в первую очередь.

На следующей неделе Гросси представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ.

Физическая целостность ЗАЭС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно.

При осмотре атомной станции экспертов сопровождали представители "Росатома". Россияне запретили общаться со своими военными на ЗАЭС.

Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть

Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе встречи сегодня в обед. Это будет касаться запреты на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены.

Россия полностью остановила "Северный поток" на неопределенный срок

Российский газопровод "Северный поток" полностью остановили из-за утечки масла и необходимости ремонта. "Газпром" отмечает, что было выявлено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины

Все страны-участницы Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить гарантии еще на 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины. Еврокомиссия на следующей неделе сделает официальное предложение по этому поводу, несмотря на сопротивление венгерского правительства.

На ЗАЭС пытаются включить один из энергоблоков

На Запорожской АЭС пытаются повторно включить энергоблок №5, который отключился после вчерашних российских провокаций. Подсоединили его к энергосети. Сейчас на станции работают два энергоблока, которые вырабатывают электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Украина вводит новые санкции против РФ и Беларуси

В санкционный список попали компании, должностные лица и дочери главы Кремля Владимира Путина. В него вошли 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, которые способствуют агрессии против Украины и помогают обходить ограничения.

В Москве ФСБ выискивает выходцев из Украины, чтобы обвинить в "терактах"

В Москве усиливается кампания по поиску граждан России, которые негативно относятся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению.

Зеленский предложил ЕС импортировать украинское электричество вместо российских ресурсов

Украина может стать энергохабом для Европы и поставлять больше электроэнергии. Таким образом Украина может заменить России как поставщика энергоресурсов.

Зеленский подчеркнул, что Россия, захватив Запорожскую АЭС, ослабила возможность Украины экспортировать электричество в Европу и стабилизировать ситуацию в соседних странах.

Шмигаль призвал Германию и США начать поставлять Украине танки

Украине необходимо изменение философии поставок вооружений. В частности, Киеву должны поставляться танки.

"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия - "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", - сказал Шмигаль.

Прогноз погоды на сегодня

В субботу в Украине не стоит выходить на двор без зонтика. На всей территории Украины ожидается дождь, местами-с грозами. Последние ожидаются на востоке и юге Украины.

В контексте этого температура воздуха в этих регионах будет варьироваться в пределах +23...+25 днем и+12 ... + 15 ночью.

На остальной территории Украины будет в разы холоднее- + 15...+17 днем и ночью - +7 ... + 12 в зависимости от области.