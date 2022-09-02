Компании, чиновники и дочери Путина. Украина вводит новые санкции против РФ и Беларуси
Украина вводит новые экономические санкции против России и Беларуси. В санкционный список попали компании, должностные лица и дочери главы Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Новый пакет санкций правительство одобрило на заседании 2 сентября. Санкции вводят против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, которые способствуют агрессии против Украины и помогают обходить ограничения.
В частности, санкции ввели против группы компаний "Серния" и связанных лиц. Эти фирмы в обход санкций поставляли микроэлектроннику для российского военно-промышленного комплекса, а также для компаний, причастных к хакерским атакам.
Также под санкции попала группа компаний "Цальград", распространяющих пропаганду, и компании, занимавшиеся майнингом в интересах промышленного сектора России.
Кроме того, санкции ввели против ряда одиозных лиц, среди которых чиновники нацбанков и дочери Путина. Все ограничения, которые вводит Украина, синхронно вводят США и другие партнеры.
Напомним, что в Украине впервые суд разрешил конфискацию имущества гражданина РФ.
Также отметим, что в Европе обсуждают визовые санкции для россиян.
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