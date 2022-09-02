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Компании, чиновники и дочери Путина. Украина вводит новые санкции против РФ и Беларуси

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Украина, Пятница 02 сентября 2022 14:15
Компании, чиновники и дочери Путина. Украина вводит новые санкции против РФ и Беларуси Фото: Украина вводит санкции против России и Беларуси (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вводит новые экономические санкции против России и Беларуси. В санкционный список попали компании, должностные лица и дочери главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Новый пакет санкций правительство одобрило на заседании 2 сентября. Санкции вводят против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, которые способствуют агрессии против Украины и помогают обходить ограничения.

В частности, санкции ввели против группы компаний "Серния" и связанных лиц. Эти фирмы в обход санкций поставляли микроэлектроннику для российского военно-промышленного комплекса, а также для компаний, причастных к хакерским атакам.

Также под санкции попала группа компаний "Цальград", распространяющих пропаганду, и компании, занимавшиеся майнингом в интересах промышленного сектора России.

Кроме того, санкции ввели против ряда одиозных лиц, среди которых чиновники нацбанков и дочери Путина. Все ограничения, которые вводит Украина, синхронно вводят США и другие партнеры.

Напомним, что в Украине впервые суд разрешил конфискацию имущества гражданина РФ.

Также отметим, что в Европе обсуждают визовые санкции для россиян.

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