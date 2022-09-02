Физическая целостность ЗАЭС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно, - Гросси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Я смог увидеть собственными глазами дыры, остатки снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объектов была нарушена, и неоднократно", - сказал он.

По его словам, подавляющее большинство систем по обеспечению защиты и безопасности на станции работают в "относительно хорошем состоянии", хотя были определенные прерывания в функциональности.

При этом он отметил, что те, у кого есть определенные военные цели, знают, каким образом можно навредить станции - не заботиться о реакторах, бить по тем местам, где действительно можно навредить функциональности АЭС.

"Поэтому я переживаю именно за физическую целостность, за обеспечение электроэнергией и коллектив. Над всем остальным мы можем работать. Системы отслеживания радиационного фонда, логистические пути чрезвычайно важны, но у них меньшая степень драматизма", - сказал гендиректор МАГАТЭ.