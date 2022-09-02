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Физическая целостность ЗАЭС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно, - Гросси

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Пятница 02 сентября 2022 21:48
Физическая целостность ЗАЭС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно, - Гросси Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Физическая целостность Запорожской атомной электростанции была нарушена, однако большинство систем функционирует удовлетворительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Я смог увидеть собственными глазами дыры, остатки снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объектов была нарушена, и неоднократно", - сказал он.

По его словам, подавляющее большинство систем по обеспечению защиты и безопасности на станции работают в "относительно хорошем состоянии", хотя были определенные прерывания в функциональности.

При этом он отметил, что те, у кого есть определенные военные цели, знают, каким образом можно навредить станции - не заботиться о реакторах, бить по тем местам, где действительно можно навредить функциональности АЭС.

"Поэтому я переживаю именно за физическую целостность, за обеспечение электроэнергией и коллектив. Над всем остальным мы можем работать. Системы отслеживания радиационного фонда, логистические пути чрезвычайно важны, но у них меньшая степень драматизма", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции оккупантами.

Впоследствии гендиректор Рафаэль Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от россиян во время визита миссии.

Кроме того, сообщалось, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС.

Однако Украина считает странным, что визит делегации на станцию длился всего два часа.

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