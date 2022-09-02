Украина и Россия провели очередной обмен пленными

В пятницу, 2 сентября, в Донецкой области между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Украинской стороне удалось вернуть 14 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram .

"Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные попали в плен оккупационных войск весной этого года.

При этом отмечается, что среди освобожденных воинов - офицер и военный медик.

Напомним, ранее россияне заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

Кроме того, более сотни российских семей обратились к Путину с требованием вернуть оккупантов, которые поехали на войну в Украину.

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