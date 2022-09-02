Шмыгаль призвал Германию и США начать поставлять Украине танки

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия – "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – сказал Шмыгаль.

В субботу премьер-министр с визитом посетит Берлин, а в воскресенье у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом. Шмыгаль станет самым высокопоставленным украинским политиком, который посетит Берлин с начала вторжения РФ.

"Германия добилась огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием", – сказал Шмыгаль. По его словам, сначала поставляли только средства защиты или шлемы, а сегодня – самое современное оружие.