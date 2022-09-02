Контрнаступление в Херсонской области: в ВСУ рассказали о ситуации

На юге продолжаются позиционные бои. Украинские военные также "отрабатывают" по запасам врага, а также сосредоточениям техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем позиционные бои, это не простая боевая работа, которая требует тишины... Мы продолжаем уничтожать запасы врага, логистические точки, командные пункты и пункты сосредоточения личного состава и вооружения и техники. И нам пока это очень метко удается", - сказала она.

Гуменю отметила, что на юге продолжаются непростые бои, поскольку местность там степная и достаточно открытая. Поэтому нужно четко рассчитывать план действий, чтобы враг не вычислил украинские силы.