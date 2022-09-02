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Контрнаступление в Херсонской области: в ВСУ рассказали о ситуации

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 20:13
Контрнаступление в Херсонской области: в ВСУ рассказали о ситуации Фото: в ВСУ рассказали о ходе контрнаступления в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На юге продолжаются позиционные бои. Украинские военные также "отрабатывают" по запасам врага, а также сосредоточениям техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем позиционные бои, это не простая боевая работа, которая требует тишины... Мы продолжаем уничтожать запасы врага, логистические точки, командные пункты и пункты сосредоточения личного состава и вооружения и техники. И нам пока это очень метко удается", - сказала она.

Гуменю отметила, что на юге продолжаются непростые бои, поскольку местность там степная и достаточно открытая. Поэтому нужно четко рассчитывать план действий, чтобы враг не вычислил украинские силы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники начали бои за Херсон.

Кроме того, ВСУ порвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

Также СМИ сообщали, что украинские бойцы нанесли удар по дому в Херсоне, где находилось около 200 оккупантов, в том числе - сотрудники ФСБ.

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