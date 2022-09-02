Армия РФ ощутила кадровый голод с первых дней войны, - ГУР

Кадровый голод в российской армии ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще в первые дни войны.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире "Военного телевидения Украины".

По словам Скибицкого, в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами России соответствующие контракты. Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в России стало меньше желающих, желающих заключить контракт для прохождения военной службы.

“В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов. Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего СССР. Таким образом, если сложить это в единое, то выходит 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины”, – отметил представитель военной разведки Украины.