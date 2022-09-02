В Херсоне уничтожен дом, где находились около 200 оккупантов, - СМИ

ВСУ нанесли удар по дому в Херсоне, где находилось около 200 российских оккупантов, в том числе - сотрудники ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал " Мост ".

Так, в ночь на 2 сентября в городе прогремели несколько мощных взрывов. Местные жители сообщили, что в результате удара разрушен дом, расположенный на улице Кольцова на территории Одесского государственного университета внутренних дел.

Фото: ВСУ нанесли удар по дому в Херсоне, где находилось около 200 российских оккупантов (Telegram)

По предварительным данным, в уничтоженном доме могли проживать около 200 оккупантов, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ.

Отмечается, что этот дом когда-то принадлежал Херсонскому юридическому институту, где размещались казармы и обучающие аудитории. После ликвидации института в 2011 году здание перестроили под жилой дом и раздали квартиры полицейским. Однако после эвакуации полицейских в часть пустых квартир заселили российских военных.