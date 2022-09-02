Враг пытается продвинуться возле Зайцево и Майорска, продолжаются бои, - Генштаб

Российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Майорск продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям.

В городе Брест выявлена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил Российской Федерации, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.

На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасилевка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции, и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб.

Совершил дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лебяжье.

Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дибровное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздоловка, Григоровка, Северск.

На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина.

Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении подверглись населенные пункты Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг был отброшен на предварительно занимаемые позиции.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий не проводил. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистивка, Новомайорск, Никольское.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретувате, Новосилка, Времивка, Новопиль, Новодарьевка, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

На Южнобугском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибужское, Лиманы, Таврийское, Любимовка.

Вооруженные силы Украины успешно отбили наступление противника неподалеку Высокополье и Потемкино.

Корабельное группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по разведке и блокировки гражданского судоходства.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и в роту личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений.