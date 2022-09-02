ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 12 танков: названы новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 12 танков (Getty Images)
За минувшие сутки украинские войска ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48700 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 02.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 48700 (+350) человек ликвидировано;
- танков - 2009 (+12);
- боевых бронированных машин - 4366 (+21);
- артиллерийских систем - 1126 (+11);
- РСЗО - 289 (+2);
- средства ПВО - 153 (+0);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 205 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 853 (+2);
- крылатые ракеты - 198 (+2);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8);
- специальной техники - 105 (+1).
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбили штурм российских оккупантов на нескольких направлениях. В то же время наши воины уничтожили много живой силы и техники врага в Харьковской и Херсонской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.