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Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть, - Sky News

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Пятница 02 сентября 2022 15:44
Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть, - Sky News Фото: Министры G7 согласовали потолок цены на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки издания Sky News Тамары Коен в Twitter.

"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед", - заявила она.

"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены", - заявил канцлер казначейства Великобритании Надхим Захави.

При этом он добавил, что страны "Большой семерки" едины против российской "варварской агрессии и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу".

Напомним, ранее Reuters писало, что G7 планирует ограничить стоимость российской нефти к началу декабря. Стороны хотят, чтобы потолок цен сработал в ЕС и членах "Большой семерки" синхронно.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

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