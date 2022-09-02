Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть, - Sky News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки издания Sky News Тамары Коен в Twitter .

"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед", - заявила она.

"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены ", - заявил к анцлер казначейства Великобритании Надхим Захави.

При этом он добавил, что страны "Большой семерки" едины против российской "варварской агрессии и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу".

Напомним, ранее Reuters писало, что G7 планирует ограничить стоимость российской нефти к началу декабря. Стороны хотят, чтобы потолок цен сработал в ЕС и членах "Большой семерки" синхронно.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.