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ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины. Но Венгрия против, - Euractiv

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Брюссель, Пятница 02 сентября 2022 17:59
ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины. Но Венгрия против, - Euractiv Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Илона Свиридова

Все страны-участницы Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить гарантии еще на 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам источников издания, Еврокомиссия на следующей неделе сделает официальное предложение по этому поводу, несмотря на сопротивление венгерского правительства.

Ожидается, что в конце следующей недели министры экономики стран ЕС подпишут политическую декларацию в поддержку транша на 5 млрд евро. Пакет могут официально принять на заседании Совета ЕС, которое пройдет 20 сентября в Брюсселе.

Отметим, этот транш является частью ранее согласованной помощи на 9 млрд евро, из которых 1 млрд уже получила Украина.

Напомним, в августе стало известно, что Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский называл блокировку макрофинансовой помощи для Украины "преступлением и ошибкой".

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