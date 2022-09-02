На ЗАЭС пытаются включить один из энергоблоков. Продолжается набор мощности

На Запорожской АЭС пытаются повторно включить энергоблок №5, который отключился после вчерашних российских провокаций . Подсоединили его к энергосети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Отмечается, что энергоблок №5 был подключен к энергосети уже в 13:10. Продолжается набор мощности.

"Сейчас на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - пишет пресс-служба.

Также Энергоатом добавил, что на АЭС продолжают свою работу представители миссии МАГАТЭ.