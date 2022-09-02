На ЗАЭС пытаются включить один из энергоблоков. Продолжается набор мощности
На Запорожской АЭС пытаются повторно включить энергоблок №5, который отключился после вчерашних российских провокаций. Подсоединили его к энергосети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".
Отмечается, что энергоблок №5 был подключен к энергосети уже в 13:10. Продолжается набор мощности.
"Сейчас на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - пишет пресс-служба.
Также Энергоатом добавил, что на АЭС продолжают свою работу представители миссии МАГАТЭ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне визита миссии МАГАТЭ российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС. В результате обстрела отключился 5-й энергоблок.
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