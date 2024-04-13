Мільярд євро від Нідерландів та нова доплата військовим: новини за 12 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Кабмін ввів нову доплату військовим

Кабінет міністрів України ввів нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Одноразова винагорода нараховуватиметься за 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - запевнив Шмигаль.

Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні

Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні. Також ще 400 мільйонів євро було виділено на відновлення нашої країни.

"У телефонній розмові Прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", - повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський та Рютте також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Харкову дозволили звільняти бізнес від податків

Місцева влада Харкова зможе звільняти міський бізнес від податків.

"Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: Єдиний податок, орендна плата та плата за майно", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, даний крок це можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", - пояснив Шмигаль.

Україна веде перемовини про дві батареї Patriot та одну Samp-T

"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про дві батареї Patriot та одну батарею SAMP-T", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, нам їх передати, то це було б питання тижнів і Україна б могла їх отримати.

Україна попросила у партнерів ППО для Дністровської ГЕС

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, уряд України консультується із партнерами щодо надання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту Дністровської ГЕС.

На Конгресі місцевих та регіональних рад Галущенко розповів, що вже було кілька спроб атакувати цей обʼєкт. У зв'язку з чим уряд розпочав переговори з західними партнерами, щоб надати ППО для захисту Дністровської ГЕС.

"Якщо щось станеться з цим об'єктом, це вплине не тільки на Україну. Сподіваюся, західні партнери погодяться надати необхідні засоби ППО", - додав міністр.

В Україні закуплять РЕБ для критичної інфраструктури

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить закупити засоби радіоелектронної боротьби для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських атак:

швидкі ремонти та відновлення об'єктів генерації та розподілу;

децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ);

посилення ППО.

"Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури", - уточнив глава Кабміну.

У Москві підірвали авто зрадника, який працював у СБУ

У Москві вибухнув автомобіль колишнього співробітника Служби безпеки України, коли той перебував усередині.

За інформацією російських журналістів, московські слідчі вже порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі столиці РФ. Власник авто постраждав.

При цьому пізніше з’ясувалося, що власником транспортного засобу є колишній співробітник СБУ, колаборант Василь Прозоров, який працював на спецслужби на посаді консультанта-експерта антитерористичного штабу з 1999 по 2018 рік. Вибух стався, коли він завів авто.

Генштаб знайшов можливості для почергової ротації бригад ЗСУ

В Збройних силах України знайшли можливість для почергової ротації бригад, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

"Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок. Водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Відповідне рішення вдалось ухвалити після перегляду чисельності певних підрозділів, які не брали участі у бойових діях. Вивільнені військові були спрямовані до бойових частин.

Зазначається, що процес триватиме й надалі.

Сибігу призначили першим заступником глави МЗС

Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня звільнив Миколу Точицького з посади заступника Міністра закордонних справ.

Натомість на посаду першого заступника глави Міністерства закордонних справ призначили Андрія Сибігу. Раніше він був заступником керівника Офісу президента України.

Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій

Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд гривень на подальше будівництво оборонних рубежів в декількох областях.

З цих коштів 1,7 млрд гривень буде для Харківської області, а 1,5 млрд гривень для фортифікацій у Сумській області. Додатковий ресурс також отримають Донецька, Херсонська та Миколаївська області.