Миллиард евро от Нидерландов и новая доплата военным: новости за 12 апреля

Война России против Украины: последние новости

Кабмин ввел новую доплату военным

Кабинет министров Украины ввел новую доплату военным в размере 70 тысяч гривен. Единовременное вознаграждение будет начисляться за 30 дней выполнения боевых задач на первой линии.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, во исполнение совместной инициативы Верховной рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

"Будем и дальше заботиться о наших воинах, которые защищают страну и дома миллионов украинцев", - заверил Шмыгаль.

Следует отметить, что дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен рассматривались властями накануне.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Нидерланды дополнительно выделили миллиард евро на военную помощь Украине

Нидерланды дополнительно выделили миллиард евро на военную помощь Украине. Также еще 400 миллионов евро было выделено для восстановления нашей страны.

"В телефонном разговоре Премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения по безопасности", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский и Рютте также обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов

Местные власти Харькова смогут освобождать городской бизнес от налогов.

"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, данный шаг - это возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.

"В свою очередь недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", - пояснил Шмыгаль.

Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T

"Все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас идут активные переговоры о двух батареях Patriot и одной батарее SAMP-T", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что если бы сейчас была готовность стран, имеющих эти системы, нам их передать, то это был бы вопрос недель и Украина могла бы их получить.

Украина попросила у партнеров ПВО для Днестровской ГЭС

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, правительство Украины консультируется с партнерами по предоставлению дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты Днестровской ГЭС.

На Конгрессе местных и региональных советов Галущенко рассказал, что уже было несколько попыток атаковать этот объект. В связи с чем правительство начало переговоры с западными партнерами, чтобы предоставить ПВО для защиты Днестровской ГЭС.

"Если что-нибудь произойдет с этим объектом, это повлияет не только на Украину. Надеюсь, западные партнеры согласятся предоставить необходимые средства ПВО", - добавил министр.

В Украине закупят РЭБ для критической инфраструктуры

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит закупить средства радиоэлектронной борьбы для защиты объектов критической инфраструктуры.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, власти фокусируются на трех направлениях в сфере энергетики на фоне постоянных российских атак:

быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения;

децентрализация энергосистемы (в Украине уже установлено 120 мини-ТЭЦ);

усиление ПВО.

"Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры", - уточнил глава Кабмина.

В Москве подорвали авто предателя, который работал в СБУ

В Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.

По информации российских журналистов, московские следователи уже возбудили уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере столицы РФ. Владелец авто пострадал.

При этом позже выяснилось, что владельцем транспортного средства является бывший сотрудник СБУ, коллаборант Василий Прозоров, работавший на спецслужбы в должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба с 1999 по 2018 год. Взрыв произошел, когда он завел автомобиль.

Генштаб нашел возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

В Вооруженных силах Украины нашли возможность для поочередной ротации бригад, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.

"Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых. В то же время принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задания на фронте", - говорится в сообщении Генштаба.

Соответствующее решение удалось принять после пересмотра численности определенных подразделений, не участвовавших в боевых действиях. Высвобожденные военные были направлены в боевые части.

Отмечается, что процесс будет продолжаться и дальше.

Сибига назначили первым заместителем главы МИД

Кабинет министров на заседании 12 апреля уволил Николая Точицкого с должности заместителя Министра иностранных дел.

На должность первого заместителя главы Министерства иностранных дел назначили Андрея Сибигу. Ранее он был заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Правительство выделило еще почти 4 млрд гривен на строительство фортификаций

Кабинет министров выделил дополнительные 3,88 млрд гривен на дальнейшее строительство оборонительных рубежей в нескольких областях.

Из этих средств 1,7 млрд. гривен будет для Харьковской области, а 1,5 млрд. гривен для фортификаций в Сумской области. Дополнительный ресурс также получит Донецкая, Херсонская и Николаевская области.