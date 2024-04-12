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Генштаб знайшов можливості для почергової ротації бригад ЗСУ

П'ятниця 12 квітня 2024 17:11
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Генштаб знайшов можливості для почергової ротації бригад ЗСУ Фото: Генштаб знайшов можливості для почергової ротації бригад ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Збройних силах України (ЗСУ) знайшли можливість для почергової ротації бригад, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

"Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок. Водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті", - пише Генштаб.

Відповідне рішення вдалось ухвалити після перегляду чисельності певних підрозділів, які не приймали участі у бойових діях. Вивільнені військові були спрямовані до бойових частин.

Зазначається, що процес триватиме й надалі.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Вчора, 11 квітня, Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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