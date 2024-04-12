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Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні , - Зеленський

П'ятниця 12 квітня 2024 16:32
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Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні , - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди додатково виділили мільярд євро на військову допомогу Україні. Також ще 400 мільйонів євро було виділено на відновлення України.

Про це розповів Володимир Зеленський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Щойно у телефонній розмові Прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України", - написав Зеленський.

Зеленський та Рютте також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Президент подякував Рютте за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками "Реєстру збитків".

Також було обговорено підготовку до Саміту миру у Швейцарії. Зеленський запросив Нідерланди приєднатися.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали нашим захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.

Як зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, очікується, що поставки літаків почнуться вже цього року.

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