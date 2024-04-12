Україна попросила у партнерів ППО для Дністровської ГЕС, - Галущенко

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

" Якщо щось станеться з цим об'єктом, це вплине не тільки на Україну . Сподіваюся, західні партнери погодяться надати необхідні засоби ППО", - сказав міністр.

На Конгресі місцевих та регіональних рад Галущенко сказав, що вже було кілька спроб атакувати цей обʼєкт. У зв'язку з чим уряд розпочав переговори з західними партнерами, щоб надати ППО для захисту Дністровської ГЕС.

Атака на Дністровську ГЕС

Нагадаємо, в ніч на 29 березня російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог випустив по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворожа атака була націлена на об'єкти енергетики. Зокрема, росіяни атакували три ТЕС в Україні. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Про те, чому Росія атакувала Дністровську ГЕС можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.