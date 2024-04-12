Ще 9 танків та понад 800 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні
Українські захисники за добу ліквідували ще 840 російських загарбників, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 451 730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили ще 9 танків та 34 артсистем окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 12 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 451730 (+840) осіб ліквідовано;
- танків - 7146 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 13698 (+19) од.;
- артилерійських систем - 11486 (+34) од.;
- РСЗВ - 1042 (+2) од.;
- засоби ППО - 755 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57) од.;
- крилаті ракети - 2087 (+18) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15339 (+41) од.;
- спеціальна техніка - 1888 (+6) од.
Ситуація на фронті
Раніше в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 12 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень.
У військовому командуванні зазначили, що окупанти намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.
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