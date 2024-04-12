Україна веде перемовини про дві батареї Patriot та одну Samp-T, - Кулеба

Станом на сьогодні Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час ефіру телемарафону.

Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, нам їх передати, то це було б питання тижнів і Україна б могла їх отримати.

"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T", - зауважив міністр.

ППО для України

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили обстріли України. Вони завдали кілька масованих ударів по нашій країні протягом місяця. Зокрема, ворог застосовував балістичні ракети.

Зараз Україна має лише кілька систем, які здатні збивати балістику. Одна з них - Patriot. На тлі обстрілів українські чиновники вже неодноразово закликали партнерів передати такі системи для захисту неба.

Як зазначав Кулеба, всього у світі є близько 100 вільних Patriot. Але для початку наша країна хотіла б отримати сім таких ЗРК.

У Повітряних силах нещодавно уточнювали, що для захисту неба над містами України на тлі постійних російських ударів потрібно 25 систем Patriot.

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