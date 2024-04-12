Росіяни вербують ув’язнених жінок на війну проти України, - ЦНС

Окупанти шукають додатковий людський ресурс і вербують жінок у виправних колоніях Росії для війни проти України. Обіцяють їм за це гроші й повернення додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими. Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла", - зазначили у ЦНС.

Водночас окупанти обіцяють ув’язненим жінкам гроші, а також можливість повернутися додому, якщо погодяться воювати проти України.

Як повідомляється, агітатори від Міноборони РФ насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й штурмовиків.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей.

За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.

При цьому кілька днів тому глава української держави попереджав, що окупанти готують новий наступ. Він може розпочатися вже наприкінці травня чи на початку червня.

РФ вербує жінок для війни проти України

Нагадаємо, восени минулого року британська розвідка повідомляла, що російська приватна військова компанія "Редут", яка підтримується державою і пов'язана з військовою розвідкою, вербує жінок для відправки на фронт.

Пізніше керівник фонду "Русь сидяча" Ольга Романова розповіла, що ПВК "Вагнера" почала вербування жінок-ув'язнених у російських в'язницях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.