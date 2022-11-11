Масштабний наступ ЗСУ на півдні та пакет військової допомоги від США: новини за 10 листопада

Українські військові увійшли до низки населених пунктів на південному напрямку

США оголосили новий пакет військової допомоги від США для України

У четвер, 10 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони та снаряди для артилерії.

Міністерство оборони повідомляє про надання допомоги у сфері безпеки на суму до 400 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. До пакету допомоги увійдуть ракети для систем ППО Hawk, боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем HIMARS, 100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV та ін.

Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки та ще низки населених пунктів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка (Миколаївська область), а також низку інших населених пунктів на півдні.

За його словами, до звільнених районів одразу за воїнами йдуть і сили Нацполіції. Сьогодні поліція зайшла до Калинівського, Бобрового Куту, Євгенівки, Коцюбинського та Снігурівки. Там розпочалися стабілізаційні заходи.

У Британії назвали суму заморожених активів російських олігархів

Британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів), що належать російським олігархам, іншим фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями за вторгнення Москви до України.

За даними Управління з фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів, Росія випередила Лівію та Іран і стала найсанкційнішою країною у Великій Британії. На сьогоднішній день Великобританія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у Росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.

Уряд почав запроваджувати заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, у день, коли Москва ввела війська в Україну.

Росія готує масований удар по Україні, накопичуючи ракети

Російські війська минулої ночі не робили атак з повітря. Ворог почав накопичувати ракети, щоб завдати нового масованого удару по Україні.

Окупанти побачили, що результатів від одиничних ударів ракетами чи безпілотниками, зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками "не так багато", тому РФ, ймовірно, намагається наростити запаси. Наразі російські заводи для поповнення втрат крилатих ракет працюють у три зміни.

Трохи холодніше та дощі: прогноз погоди на сьогодні

У п'ятницю, 11 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Повітря вдень прогріється до +12 градусів не більше. Вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці очікується туман. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі - +3…+8° тепла, у східних та південно-східних областях 0…+5° тепла, вдень +7…+12° тепла.