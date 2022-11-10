Росія готує масований удар по Україні, накопичуючи ракети, - Повітряні сили

Російські війська цієї ночі не здійснювали атак з повітря. Ворог почав накопичувати ракети, аби завдати нового масованого удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу", - розповів Ігнат.

За його словами, окупанти побачили що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками, зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками "не так багато", тому Ігнат припустив, РФ, ймовірно, намагається наростити запаси.

"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири - ворог кілька місяців накопичував свої засоби", - звернув увагу Ігнат.

Він також розповів, що зараз російські заводи, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни.

"Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру", - допускає Ігнат.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може готувати нові масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, ціллю ворога стали низка об'єктів критичної інфраструктури: всього було випущено 55 ракет (45 з них збили).

Тоді російські окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них - енергетичні. Крім того, понад 10 людей постраждали в результаті атак.

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