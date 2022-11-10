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Лондон назвав суму заморожених активів російських олігархів

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Лондон, Четвер 10 листопада 2022 12:08
Лондон назвав суму заморожених активів російських олігархів Фото: Британія заморозила активи російських олігархів на 18 млрд фунтів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів), що належать російським олігархам, іншим фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями за вторгнення Москви до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними Управління з фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів, Росія випередила Лівію та Іран і стала найсанкційнішою країною у Великій Британії.

"Ми ввели найсуворіші санкції проти Росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - сказав Ендрю Гріффіт з Міністерства фінансів.

На сьогодні Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у Росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.

Уряд почав запроваджувати заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, у день, коли Москва ввела війська в Україну.

Обсяг заморожених російських активів на 6 млрд фунтів більший, ніж сума, зазначена у всіх інших британських режимах санкцій.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз вивчає можливість направити деякі із заморожених активів Банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії. Для таких рішень потрібний перегляд правової основи.

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