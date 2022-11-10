Наступ продовжується. Військові зайшли в три села на півдні України (відео)

У четвер, 10 листопада, українські військові продовжили просуватись на півдні України. Стало відомо, що ЗСУ вже зайшли у Станіслав, Євгенівку та Бобровий Кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео у соціальних мережах.

Також стало відомо, що ЗСУ перебувають у селі Євгенівка (Миколаївська область) та Бобровий Кут (Херсонська область).

Українські військові зайшли у село Станіслав в Херсонській області та вже встановили прапор України.

Зазначимо, що ЗСУ продовжують свій контрнаступ в Херсонській області, поки росіяни заявляють про так званий відступ на правий берег Дніпра.

Так, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Нагадаємо, українські військові 10 листопада повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

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