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Після звільнення Херсону три головні дороги в Крим будуть під вогневим контролем ЗСУ

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 22:16
Після звільнення Херсону три головні дороги в Крим будуть під вогневим контролем ЗСУ Фото: Після звільнення Херсону три головні дороги в Крим будуть під вогневим контролем ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Деокупація Херсону та території на правому березі Дніпра є стратегічно важливим для українських військових. Саме з цих позицій ЗСУ будуть тримати під вогневим контролем три головні дороги в Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Міністерства оборони України Сергія Кузана, яке приводить Financial Times.

"Херсонська область, розташована на правому березі річки Дніпро, є стратегічно важливою з військової точки зору, оскільки вона дає нам вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються росіянами як лінії постачання", - заявив Кузан.

За його словами, це завдасть дуже сильного удару по російських військах. Три важливі дороги, які пролягають на сухопутному мосту, і низка російських логістичних об’єктів і складів боєприпасів опиниться в зоні дії високоточної ракетної системи України, що постачається із Заходу. Це загрожуватиме критично важливому маршруту постачання, який підживлює військові дії Росії з півострова.

Після звільнення Херсону три головні дороги в Крим будуть під вогневим контролем ЗСУ

Ця близькість до Криму також може призвести до того, що Росія перекине більше сил на південь, щоб захистити підхід до анексованого півострова. Як заявляє видання, це території, з якої президент РФ Володимир Путін ніколи не міг би відступити: це його найважливіше військове завоювання за більш ніж два десятиліття правління. У Криму також базується Чорноморський флот Росії.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

Вчора російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

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