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Нідерланди передадуть 100 млн євро у військовий фонд для України: подробиці

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Четвер 10 листопада 2022 19:09
Нідерланди передадуть 100 млн євро у військовий фонд для України: подробиці Фото: Нідерланди передадуть 100 млн євро у військовий фонд для України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди передадуть 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Нідерландів.

Гроші мають піти на фінансування купівлі військової техніки для потреб Збройних сил України. У відомстві зазначили, що учасниками фонду є Британія, Данія та Норвегія. Це використовуватимуться для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидшу передачу в Україну, і такий підхід дозволятиме оптимально використовувати наявний бюджет.

"Перші промислові контракти будуть укладені до кінця цього року. Перші поставки в Україну очікуються у першій половині наступного року", - йдеться у повідомленні.

Цей фонд дає змогу країнам-учасницям продовжувати надавати Україні військову підтримку в довгостроковій перспективі. Учасники зможуть додатково надавати підтримку без шкоди для власної боєготовності. Як зазначається, створення фонду перебуває на завершальній стадії.

"Тендерні пропозиції також можуть подавати сторони з країн, які не роблять внески до фонду. Уряд країни, де знаходиться відповідний виробник, повинен гарантувати надійність виробника. Той самий уряд також відповідає за необхідні експортні ліцензії", - додали наостанок.

Нагадаємо, що нещодавно Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Також президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте допомогу Україні у захисті нашої території, зокрема з неба.

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