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Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки та ще низки населених пунктів

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Київ, Четвер 10 листопада 2022 22:20
Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки та ще низки населених пунктів Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка (Миколаївська область), а також низку інших населених пунктів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Нацполіції. Сьогодні поліція зайшла до Калинівського, Бобрового Куту, Євгенівки, Коцюбинського та Снігурівки. Там почалися стабілізаційні заходи", - заявив президент.

Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки та ще низки населених пунктівФото: Калинівське, Бобровий Кут, Снігурівка та Євгенівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, що українські військові взяли під свій контроль Снігурівку, стало відомо ще сьогодні, 10 листопада вранці.

При цьому військові експерти зазначали, що звільнення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

Також ми писали, що, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр , населений пункт вважається звільненим, коли Збройні сили України закріпилися та провели стабілізаційні заходи.

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