ЗСУ за добу просунулися на 2 км у Луганській області, - Генштаб

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані землі від росіян. Лише за минулу добу на Луганщині українські війська просунулися на 2 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

"Угруповання сил оборони продовжує звільняти українські землі від загарбників. Так, на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках у ході ведення бойових дій на відстань до 2 км", - розповів він.

Нагадаємо, за словами експерта в коментарі РБК-Україна, російські війська наростили інтенсивність боїв на Донбасі, проте найближчим часом очікується прорив українських сил у районі Сватове та Кремінній.

Також повідомлялося, що на Луганщині мобілізовані зеки-окупанти при підготовці втікають зі зброєю. Тим часом, росіяни все частіше зберігають боєкомплекти у фурах, бо склади боятися формувати.

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