Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Перший міський. Кривий Ріг .

"Населений пункт Качкарівка Херсонської області звільнено. Національна гвардія України. Маріуполь, "Азовсталь", військовослужбовці, які перебувають у полоні, ми про вас не забудемо. Рухаємося тільки вперед", - говориться в повідомленні.

Село Качкарівка розташоване на березі Дніпра на північ від села Мілове за сто кілометрів від обласного центру.