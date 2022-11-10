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Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області

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Київ, Четвер 10 листопада 2022 19:30
Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області Фото: українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові встановили прапор у центрі села Качкарівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Перший міський. Кривий Ріг.

"Населений пункт Качкарівка Херсонської області звільнено. Національна гвардія України. Маріуполь, "Азовсталь", військовослужбовці, які перебувають у полоні, ми про вас не забудемо. Рухаємося тільки вперед", - говориться в повідомленні.

Село Качкарівка розташоване на березі Дніпра на північ від села Мілове за сто кілометрів від обласного центру.

Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області

Нагадаємо, раніше українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки у Миколаївській області. Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім зазначив, що Миколаїв уже почав готувати гуманітарну допомогу для населеного пункту.

Крім того, українські бійці змогли зайняти Василівку, Павлівку та Євгенівку Миколаївської області.

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