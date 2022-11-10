Новий пакет військової допомоги від США для України: що до нього увійшло

У четвер, 10 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони та снаряди для артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони США.

Міністерство оборони оголошує про надання допомоги у сфері безпеки на суму до 400 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. У списку зазначили наступне:

ракети для систем ППО Hawk;

чотири ЗРК Avenger та ракети Stinger;

Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем HIMARS;

21 000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних артилерійських пострілів калібру 155 мм;

10000 120-мм мінометних пострілів;

100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV;

400 гранатометів;

Стрілецька зброя, оптика та понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Підривне обладнання для розчищення перешкод;

Захисне обладнання для холодної погоди.

В умовах безжальних та жорстоких повітряних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України додаткові можливості протиповітряної оборони мають вирішальне значення. Ракети Hawk, які будуть модернізовані за рахунок коштів "Ініціативи сприяння безпеці України", доповнять нещодавнє зобов'язання Іспанії надати пускові установки Hawk, щоб допомогти Україні впоратися із цією загрозою.

Системи ППО ближнього радіуса дії Avenger також нададуть Україні можливість захищати українські війська та критично важливу інфраструктуру від безпілотних літальних систем та гелікоптерів.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів США на допомогу Україні в галузі безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Джо Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 21,4 мільярда доларів на допомогу у забезпеченні безпеки та понад 18,6 мільярда доларів з початку жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.

Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості.