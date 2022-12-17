Масований ракетний удар та подробиці нового пакету санкцій ЄС: новини за 16 грудня

Російські військові сьогодні, 16 грудня, завдали масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Крім того, в ЄС затвердили та опублікували новий пакет санкцій проти РФ.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 16 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Під час масованого ракетного обстрілу по Україні росіяни потрапили ракетою по житловому будинку у Кривому Розі. На жаль, кількість постраждалих продовжує зростати.

Під час ранкової ракетної атаки на Україну, можливо, дві ракети впали під Волгоградом. Місцева влада поки не коментує інформацію.

У ході ракетного удару Росія випустила територією України 76 ракет. Українські сили ППО під час удару знищили 60 ворожих ракет.

У тимчасово окупованому Залізному Порту зафіксовано точне потрапляння готелем "Салімар", де проживали співробітники ФСБ Росії.

Адміністрація США оголосила про намір надіслати до України додаткові системи протиповітряної оборони.

Деякі ракети, які Росія використовує під час обстрілів територією України, йдуть фактично з конвеєра. Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити.

Ракетний удар по енергосистемі України: подробиці

В Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях повідомляють про вимкнення.

Внаслідок масованої ракетної атаки 16 грудня в Києві отримали пошкодження кілька об'єктів енергозабезпечення. У зв'язку з цим у столиці виникли перебої з електрикою, а також тепло- та водопостачанням.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України 16 грудня. Внаслідок пошкоджень знеструмлено кілька ділянок у чотирьох областях країни.

Черкаси, Умань та Кіровоградська область були повністю знеструмлені внаслідок масованої ракетної атаки росіян на території України 16 грудня.

Київський метрополітен не може відновити роботу через дефіцит електроенергії після дев'ятого масованого ракетного удару.

НС в енергетиці. Що це означає і яка ситуація зі світлом в Україні

В результаті російських обстрілів було пошкоджено близько 9 об'єктів генерації . До 50% українців не мають доступу до електроенергії.

В даний час є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Відповідно так само пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації. У той же час ситуація активно виправляється і вже зараз відбувається відповідне навантаження атомної генерації.

Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз 16 грудня офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Повідомляється, що він зосереджений на техніці, фінансах та ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій, причетних до нападів на мирних жителів та викрадень дітей.

У список санкцій потрапили 168 російських компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Загальна кількість організацій, щодо яких накладено санкції – 410.

Угорщина заморозила російські активи на 870 млн. євро

Угорщина заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

Минулого разу Будапешт заблокував лише 1,2 млн форинтів, або 3 тисячі євро. Значних санкційних активів було виявлено в Угорщині саме тоді, коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС із Брюсселем.

Російські приватні активи, заморожені в державах-членах Євросоюзу, становлять приблизно 19 млрд. євро. За останніми даними, наприклад, в Італії – це 2,3 млрд євро, у Німеччині – 2,2 млрд, в Австрії – майже 1,8 млрд, у Болгарії – 11,3 млн, у Чехії – 10,8 млн, у Словаччини – 4,9 млн євро.

Сильний сніг та вітер: прогноз погоди на сьогодні.

У суботу, 17 грудня, в Україні очікується суттєве погіршення погоди. Ситуація вже набула першого рівня небезпеки (жовтий).

Згідно із прогнозом синоптиків, 17 грудня у Карпатах очікується сильний сніг, у західних областях – ожеледь, налипання мокрого снігу.

Вночі та вранці в Україні, крім заходу та південного сходу, туман, видимість 200-500 м. Вдень у південно-східній частині країни пориви вітру до 15-20 м/с.