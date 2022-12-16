Декілька випущених по Україні ракет могли впасти під Волгоградом: що відомо

Під час ранкової ракетної атаки на Україну, можливо, дві ракети впали під російським Волгоградом. Місцева влада поки не коментує інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт v1.ru.

Повідомляється, що фрагменти "невідомих літальних об'єктів" виявили у Єланському районі. Фото та відео з місця події з'явилися у соціальних мережах. Деякі уламки знайшли у полі, інші пошкодили споруди місцевих мешканців.

Фото: фрагменти ракет, що впали (v1.ru)

За словами очевидців, один з об'єктів впав у лісопосадку. Інцидент стався, коли у небі пролітали крилаті ракети. Місцеві жителі стверджують, що об'єктів, що впали, було як мінімум два - один приземлився на дерева, другий - у полі, але не виключено, що були ще.

На місці вже побували рятувальники, але офіційно ГУ МНС Росії по Волгоградській області відмовилося від коментарів. Місцеві ЗМІ пишуть, що, судячи з реакції екстрених служб і влади на подію, складається враження, що вони вирішили повністю відсторонитися від ситуації. Також на дзвінки журналістів не відповідають у Південному військовому окрузі.

Також повідомляється, що візуально уламки нагадують крилату ракету великої дальності з сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Дані ракети надійшли на озброєння у 2012 році. Але ймовірно саме тут могли впасти звані порожні заряди, оскільки серйозних руйнувань не зафіксовано.

Зазначимо, що Російська Федерація з Волгоградського напряму здійснює ракетні удари по Україні.