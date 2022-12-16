НС в енергетиці та міста без світла. Наслідки масових ударів по Україні

Сьогодні, 16 грудня, російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні. Внаслідок пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури в енергосистемі оголошено НС. По всій країні введено аварійні відключення світла, є перебої з водою та опаленням.

Докладніше про наслідки ракетної атаки та ситуацію в регіонах – у матеріалі РБК-Україна нижче.

"Укренерго" оголосило про НС в енергосистемі

Внаслідок ракетного обстрілу окупантами електроенергетичної інфраструктури України сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. У зв'язку із чим "Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію з 09:00 16 грудня.

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що ракети пошкодили 9 об'єктів енергогенерації та розподільчі мережі. Через ці пошкодження немає технічної можливості забезпечити електрикою більше половини споживачів країни.

Київ

Під час тривоги в Києві лунали вибухи у трьох районах (Дніпровський, Деснянський, Голосіївський). За словами мера Віталія Кличка, кілька об'єктів енергозабезпечення пошкоджено, тож у столиці спостерігаються перебої зі світлом, водою, теплом.

ДТЕК Київські електромережі запровадили аварійні відключення світла у місті. Стабілізаційні графіки не діють.

Крім того, міський голова повідомив про проблеми з водопостачанням. Він закликав підготувати запаси питної та технічної води.

Рух електротранспорту у Києві тимчасово припинено, зокрема й метро. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси.

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про колосальні руйнування інфраструктури внаслідок обстрілу, зокрема об'єктів енергетики. Місто повністю знеструмлене, метро зупинено. У будинках немає води та опалення.

Міський голова зазначив, що комунальні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки. Також Терехов закликав харків'ян скористатися "Пунктами незламності", на час відсутності світла, води та тепла у квартирах.

Полтавська область

Полтава сьогодні також залишилася без електроенергії. Усі лікарні міста підключили до генераторів.

У Кременчуці на Полтавщині через відсутність світла відключили опалення. Мер міста Віталій Малецький закликав людей вжити всіх можливих заходів для збереження тепла у приміщеннях.

Кривий Ріг

Ракета окупантів влучила в багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі. В результаті було зруйновано цілий під'їзд.

Двоє людей загинуло, 8 поранено. Усі в лікарні. Серед постраждалих троє маленьких дітей – хлопчик та дівчинка трьох років та семирічна дівчинка. Рятувальники продовжують розбирати завали, там можуть бути ще люди.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті також було вулчання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Введено аварійні та екстрені відключення світла. Частково відсутнє водопостачання. Де можливо, йде підключення систем до генераторів.

Дніпро

У Дніпрі призупинено роботу метро, тролейбусів та трамваїв. Діють екстрені відключення світла. Міський голова Борис Філатов попередив мешканців про необхідність зробити запаси води.

Миколаїв

Через ранкову ракетну атаку 16 грудня у Миколаєві зупинилася частина котелень "Миколаївоблтеплоенерго". Подачу тепла обіцяють відновити після стабілізації ситуації.

У регіоні застосовуються графіки аварійних відключень світла.

Як зазначив мер Олександр Сенкевич, тролейбуси та трамваї у Миколаєві тимчасово не працюють. Також не здійснюється розвезення електротранспортом очищеної води.

Черкаська область

Черкаси лишилися без електроенергії. Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що всі служби працюють відповідно до надзвичайної ситуації.

Через відсутність світла у деяких споживачів можливі проблеми із водопостачанням. При цьому системи водовідведення вже підключили до резервних джерел живлення.

Міська рада Умані Черкаської області також попередила про можливі короткочасні перебої з водопостачанням через повне відключення електроенергії в місті. Станом на 13:00 ситуація з електропостачанням в Умані почала стабілізуватись.

Кіровоградська область

Територія Кіровоградської області була повністю знеструмлена через ракетну атаку. Без енергопостачання опинились усі насосні станції Кропивницького, повідомляє водоканал "Дніпро – Кіровоград". Також знеструмлено частину залізничних ділянок "Укрзалізниці" в області.

Житомирська область

Одна з ракет окупантів упала у Коростені на Житомирщині. Місто залишилося без електропостачання.