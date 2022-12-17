Массированный ракетный удар и подробности нового пакета санкций ЕС: новости за 16 декабря

Российские военные сегодня, 16 декабря, нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, в ЕС утвердили и опубликовали новый пакет санкций против РФ.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 16 ноября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Во время массированного ракетного обстрела по Украине россияне попали ракетой по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, количество пострадавших продолжает расти.

Во время утренней ракетной атаки на Украину, возможно, две ракеты упали под российским Волгоградом. Местные власти пока не комментируют информацию.

В ходе ракетного удара Россия выпустила по территории Украины 76 ракет. Украинские силы ПВО при ударе уничтожили 60 вражеских ракет.

Во временно оккупированном Железном Порту зафиксировано точное попадание по отелю "Салимар", где проживали сотрудники ФСБ России.

Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.

Ракетный удар по энергосистеме Украины: подробности

В Украине в результате массированного ракетного обстрела со стороны Российской Федерации возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях сообщают об отключении.

В результате массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве получили повреждения несколько объектов энергообеспечения. В связи с этим в столице возникли перебои с электричеством, а также тепло- и водоснабжением.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 16 декабря. Вследствие повреждений обесточены несколько участков в четырех областях страны.

Черкассы, Умань и Кировоградская область были полностью обесточены в результате массированной ракетной атаки россиян территории Украины 16 декабря.

Киевский метрополитен не может возобновить работу в связи с дефицитом электроэнергии после девятого массированного ракетного удара.

ЧС в энергетике. Что это значит и какая ситуация со светом в Украине

В результате российских обстрелов были повреждены около 9 объектов генерации. До 50% украинцев не имеют доступа к электроэнергии.

В настоящее время есть повреждения около 9 объектов генерации. Соответственно так же повреждены станции и подстанции, которые передают электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам атомной генерации. В то же время, ситуация активно исправляется и уже сейчас происходит соответствующая нагрузка атомной генерации.

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Европейский союз 16 декабря официально согласовал девятый пакет санкций против России. Сообщается, что он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищениям детей.

В санкционный список попали 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Общее количество организаций, в отношении которых наложены санкции - 410.

Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро

Венгрия заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране.

В прошлый раз Будапешт заблокировал всего 1,2 млн форинтов, или 3 тысячи евро. Значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии именно тогда, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за денежные средства ЕС с Брюсселем.

Российские частные активы, замороженные в государствах-членах Евросоюза, составляют примерно 19 млрд евро. По последним данным, например, в Италии - это 2,3 млрд евро, в Германии - 2,2 млрд, в Австрии - почти 1,8 млрд, в Болгарии - 11,3 млн, в Чехии - 10,8 млн, у Словакии - 4,9 млн евро.

Сильный снег и ветер: прогноз погоды на сегодня

В субботу, 17 декабря, в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Ситуация уже приобрела первый уровень опасности (желтый).

Согласно прогнозу синоптиков, 17 декабря в Карпатах ожидается сильный снег, в западных областях – гололедица, налипание мокрого снега.

Ночью и утром в Украине, кроме запада и юго-востока, туман, видимость 200-500 м. Днем в юго-восточной части страны порывы ветра до 15-20 м/с.