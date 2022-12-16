НС в енергетиці. Що це означає і яка ситуація зі світлом в Україні

Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені близько 9 об'єктів генерації. До 50% українців не мають доступу до електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Наразі є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Відповідно так само пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації", - заявив Галущенко.

Коментуючи заяву "Укренерго" щодо втрати більше 50% споживання об'єднаної енергетичної системи, міністр відзначив, що йдеться про неможливість постачати електроенергію до 50% споживачів.

Водночас він зауважив, що ситуація вже виправляється й вже зараз відбувається відповідне навантаження атомної генерації.

"Я сподіваюсь, що вже найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію. Однак треба зрозуміти, що вже сьогодні у нас будуть аварійні та екстрені відключення. Закликаю громадян сприйняти цю ситуацію й повірте, що ми робимо усе, аби якнайшвидше відновити", - додав Галущенко.