НС в енергетиці. Що це означає і яка ситуація зі світлом в Україні
Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені близько 9 об'єктів генерації. До 50% українців не мають доступу до електроенергії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.
"Наразі є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Відповідно так само пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації", - заявив Галущенко.
Коментуючи заяву "Укренерго" щодо втрати більше 50% споживання об'єднаної енергетичної системи, міністр відзначив, що йдеться про неможливість постачати електроенергію до 50% споживачів.
Водночас він зауважив, що ситуація вже виправляється й вже зараз відбувається відповідне навантаження атомної генерації.
"Я сподіваюсь, що вже найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію. Однак треба зрозуміти, що вже сьогодні у нас будуть аварійні та екстрені відключення. Закликаю громадян сприйняти цю ситуацію й повірте, що ми робимо усе, аби якнайшвидше відновити", - додав Галущенко.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.
Тим часом "Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію внаслідок масованого ракетного удару РФ.
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