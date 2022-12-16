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Черкаси та Кіровоградська область залишилися без світла

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П'ятниця 16 грудня 2022 10:44
Черкаси та Кіровоградська область залишилися без світла Фото: Черкаси та Кіровоградська область залишилися без світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Черкаси, Умань та Кіровоградська область повністю знеструмлені внаслідок масованої ракетної атаки росіян території України 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Черкас Анатолія Бондаренка та голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Бондаренко зазначив, що відповідні служби працюють, аби відновити електроенергію у Черкасах.

"Внаслідок ракетних ударів по окремих територіях України, Кіровоградщина також повністю знеструмлена", - написав Райкович.

Він попросив жителів перебувати в укриттях та з розумінням ставитись до ситуації.

Окрім того, Уманська міська рада попереджає про можливі короткочасні перебої з водопостачанням через повне відключенням електроенергії в місті. Фахівці роблять усе можливе для відновлення водопостачання.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок масованого ракетного обстрілу в Україні виникли перебої з енергопостачанням.

Внаслідок пошкоджень також було знеструмлено кілька ділянок залізниці у чотирьох областях країни.

РБК-Україна розкриває всі подробиці масованого обстрілу РФ 16 грудня.

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Електроенергія Черкаси Кропивницька область відключеня світла
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