Зухвала спроба пробити оборону. Залужний розповів про результати роботи ППО

Терористична Росія вдалась до чергового нікчемного обстрілу по території України. Наша ППО під час удару знищила 60 ворожих ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За словами Залужного, зухвалі спроби Росії пробити протиповітряну оборону не змусять наших героїв скласти зброю.

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет ", - пише головнокомандувач ЗСУ.

Як відзначив Залужний, ракети були випущені з районів Каспійського та Чорного морів по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

Згідно з даними речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, Росія випустила більше 40 ракет по Києву, 37 з них були збиті нашою ППО.

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