Українців попередили про значне погіршення погоди завтра (карта)

У суботу, 17 грудня, в Україні очікується істотне погіршення погоди. Ситуація вже набула першого рівня небезпечності (жовтого).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як повідомлялось, найближчими днями хуртовини, сніг, поривчасті вітри змінить морозна погода, але без опадів. Але й вона протримається не довго - вже до середини наступного тижня потеплішає.

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