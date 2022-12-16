У Києві пошкоджені кілька об'єктів енергозабезпечення: яка ситуація зі світлом, водою та теплом

Внаслідок масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві зазнали пошкоджень декілька об'єктів енергозабезпечення. У зв'язку з цим у столиці виникли перебої з електрикою, а також тепло- та водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ" .

"Влучання у кілька районів міста. Росіяни били по критичним інфраструктурним об'єктам міста. На кількох об'єктах енергозабезпечення є пошкодження, тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом", - сказав він.

Кличко також повідомив, що в Києві можуть бути перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

Детальніше про ситуацію у місті розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Електроенергія

В місті тривають аварійні відключення світла. Рух електротранспорту, в тому числі метро, тимчасово призупинено. На наземні маршрути після відбою повітряної тривоги замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен продовжує працювати як укриття.

Водо- та теплопостачання

У багатьох районах Києва тривають відключення. Мешканцям радять запастися водою з бюветів - як питною, так і технічною.

Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі. В першу чергу над відновленням тепло- і водопостачання.

Зазначимо, що у столиці працюють 430 стаціонарних "Пунктів незламності", де можна зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити електронні пристрої і скористатися інтернетом.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти завдали чергового масованого обстрілу по території України. Через це виникли перебої з електроенергією у низці регіонів.

Окупанти випустили більше 40 ракет по Києву, сили ППО збили 37 з них. Окрім того, у столиці є постраждалий внаслідок ворожого обстрілу.

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