У Залізному Порту ЗСУ вдарили по готелю, де проживали співробітники ФСБ, - СтратКом
У тимчасово окупованому Залізному Порту зафіксовано точне потрапляння готелем "Салімар", де проживали співробітники ФСБ Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
"Бавовина відвідала ФСБ. Окупований Залізний порт. Влучне потрапляння готелем "Салімар", де проживали співробітники ФСБ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Бердянську стався вибух. Колаборанти говорять про нібито підрив трансформаторної підстанції та знеструмлення 10 000 жителів, а місцеві партизани висувають свою версію.
Також ми писали, що 8 грудня на авіабазі у тимчасово окупованому Бердянську було чути вибухи.
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