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Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії

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Брюссель, П'ятниця 16 грудня 2022 14:27
Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз сьогодні, 16 грудня, офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

"Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей", - зазначила вона.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що у санкційний список потрапили 168 російських компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Загальна кількість організацій, щодо яких наразі накладено санкції - 410.

ЄС також розширив інвестиційні заборони проти енергетичного та видобувного секторів РФ, а також реклами, маркетингових досліджень, проведення опитувань громадської думки для російського бізнесу.

Санкції також поширюються на експорт технологій подвійного призначення, завдяки чого ускладнюються умови для виготовлення чи ремонту озброєння. Мова йде про:

  • хімічні речовини;
  • IT-обладнання;
  • дрони/двигуни дронів;
  • електроніка.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що посли ЄС погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

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