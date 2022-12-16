Випускають по Україні одразу з конвеєра. Ігнат розповів про російські запаси ракет
Деякі ракети, яка Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра. Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".
"На російських ракетах є дата маркування. Деякі типи ракет йдуть фактично з конвеєра. Наприклад, випущені влітку, восени. Це "Калібр" і Х-101. Можливо, "Іскандер". Вони витрачають більше запасів, ніж поповнює виробництво", - заявив Ігнат.
За словами речника Повітряних Сил України, показник ракетного дефіциту у Росії можна ще посилити, якщо запровадити проти ворога більше жорстких санкцій, які будуть контролюватися міжнародною спільнотою.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.
За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні наше ППО знищило 60 ракет з 76.
Тим часом радник міністра оборони Юрій Сак не виключає ймовірність повторного обстрілу, оскільки Росія таким чином намагається примусити Україну до переговорів.
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