Випускають по Україні одразу з конвеєра. Ігнат розповів про російські запаси ракет

Деякі ракети, яка Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра. Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

"На російських ракетах є дата маркування. Деякі типи ракет йдуть фактично з конвеєра. Наприклад, випущені влітку, восени. Це "Калібр" і Х-101. Можливо, "Іскандер". Вони витрачають більше запасів, ніж поповнює виробництво", - заявив Ігнат.

За словами речника Повітряних Сил України, показник ракетного дефіциту у Росії можна ще посилити, якщо запровадити проти ворога більше жорстких санкцій, які будуть контролюватися міжнародною спільнотою.