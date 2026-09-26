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У Києві вранці знову приліт в офіс, атака триває з ночі: що відомо

08:47 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
У Києві вранці знову приліт в офіс, атака триває з ночі: що відомо Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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У Києві в ніч проти 26 вересня внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі та пошкодження в кількох районах столиці.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, у Дарницькому районі сталася пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

В Оболонському районі уламки впали біля житлового будинку. Через це були пошкоджені та вибиті вікна. При цьому в самому будинку не сталося ані пожежі, ані серйозних руйнувань.

У Солом'янському районі падіння БПЛА спричинило загоряння покрівлі офісної будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати.

Водночас у цьому ж районі триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальна операція у п'ятиповерховому житловому будинку. Там виявили чотирьох постраждалих.

Ще одне загоряння сталося у Святошинському районі. За даними Кличка, БПЛА впав на територію ТРЦ, унаслідок чого загорівся та був зруйнований один із магазинів. Пожежу вже ліквідували.

Таким чином, наслідки нічної атаки зафіксували щонайменше у чотирьох районах Києва. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.

О 08:50 мер Києва Віталій Кличко повідомив про нове влучання БПЛА у Солом'янському районі. Внаслідок цього в офісній будівлі виникли загоряння та сильне задимлення, на місце прямують екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Росія атакувала ударними дронами Київ та Харків. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному з міст постраждали люди. У у столиці виникли пожежі в кількох районах, а в Харкові повідомили про кілька влучань і чотирьох постраждалих.

Також під ударом опинилося Запоріжжя, де внаслідок атаки загорілися будинок і ринок. Є загиблі та постраждалі, серед поранених - дитина.

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Київ Російська Федерація Україна Віталий Кличко
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