У чотирьох областях України знеструмлено залізницю, є затримки, - "Укрзалізниця"
Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України 16 грудня. Внаслідок пошкоджень знеструмлено кілька ділянок у чотирьох областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів.
"Зберігайте спокій, стежте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка ведеться через підземні переходи", - додали в УЗ.
Оновлено 11:05.
Повідомляється, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано.
У зв'язку з ракетними атаками є затримки:
- 45/46 Ужгород – Харків +1:46;
- 111/112 Київ - Ізюм +1:40;
- 149/150 Чернівці – Полтава-Південь. +1:20;
- 31/32 Перемишль – Запоріжжя +1:18;
- 21/22 Трускавець – Харків +1:17;
- 707/708 Київ – Чернігів +1:17;
- 15/16 Рахів – Харків +1:15;
- 93/94 Хелм – Харків +1:15;
- 131/132 Дніпро – Львів +1:13;
- 119/120 Львів – Запоріжжя-1+1:11;
- 721/722 Київ – Харків +1:10;
- 731/732 Київ – Дніпро +1:07;
- 725/726 Харків – Київ +1:07;
- 715/716 Перемишль – Київ +1:01.
В УЗ зазначили, що пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, зможуть сісти на наступний рейс із тим самим квитком. Нині вокзали працюють на посадку і висадку через підземні переходи.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях повідомляють про відключення.
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