"Леопарди" від Польщі та перестановки в армії РФ: новини за 11 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський підписав з президентами Польщі та Литви спільну декларацію

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Цей документ підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття членства в Європейському союзі та НАТО.

Польща передасть Україні роту танків Leopard, проте є нюанс

Польща готова передати Україні роту танків Leopard, але президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче зробити це в рамках міжнародної коаліції.

Додамо, що у танкову роту входять близько 10 танків.

Британія підтвердила плани надати свої танки Україні

Уряд Британії на тлі заяви Польщі розглядає можливість надати Україні свої танки для відбиття російської агресії.

Один з британських речників повідомив журналістів, що Ріші Сунак, прем’єр-міністр Британії, попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з підтримкою України, включаючи надання танків"

Зеленський провів координаційну нараду у Львові на якій обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Під час робочої поїздки у Львівську область президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях.

Зокрема, на нараді обговорювалася оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю. Також було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Керівник МАГАТЕ відвідає Україну, після чого вирушить до Російської Федерації

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

За словами керівника МАГАТЕ домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає дедалі складніше.

Він зазначив, що діалог ускладнився ще й тому, що "в ньому почали брати участь російські та українські військові".

Начальник генштабу Російської федерації став командувачем окупантами в Україні

Міноборони РФ призначило начальника Генштабу Валерія Герасімова керувати окупантами в Україні замість генерала Сергія Суровікіна. У Британській розвідці назвали цю перестановку "суттєвою зміною" підходу Росії до війни в Україні, але спрогнозували, що це викличе критику з боку російських ультранаціоналістів та військових блогерів.

В Україні також відреагували на кадрові рішення російського Міноборони. Так радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пожартував, що Герасимову тепер доведеться терпіти до кінця.

Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину

Анкара пропонує відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.

президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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