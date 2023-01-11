У Зеленського висміяли нові перестановки в командуванні армії РФ
Призначеному новому командувачу окупаційних військ в Україні Валерію Герасимову тепер прийдеться терпіти до кінця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Радник зазначив, що хоч міняй, хоч не міняй командувачів об'єднаними угрупованнями, а терпіти доведеться до кінця.
"Тому що подобається/не подобається... красуня", - заявив Подоляк.
Ще 7 лютого президент РФ Володимир Путін глузливо відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що йому не подобається жоден пункт Мінських угод.
"Подобається, не подобається - терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - заявив тоді Путін.
Нагадаємо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.
США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.
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