ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бойова робота триває. Яка зараз ситуація у Соледарі

Новость на русском →
Соледар, Середа 11 січня 2023 11:58
Бойова робота триває. Яка зараз ситуація у Соледарі Фото: у Соледарі продовжуються бої, ситуація на контролі ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Соледарі (Донецька область) тривають запеклі бої, але ситуація на контролі ЗСУ. Захисники намагаються завдати втрат ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Місто не під контролем Російської Федерації, там зараз йдуть важкі бої… Ворог зробив цілу інформаційну операцію, щоб показати, що вони вже захопили Соледар - це не відповідає дійсності. Там складна обстановка, але ситуація на контролі ЗСУ, головнокомандувача, керівництва Східного угрупування військ", - зазначив він.

За словами Череватого, зараз йде робота над тим, щоб прийняти максимально ефективні бойові рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію і завдати максимальної шкоди ворогу з мінімальними втратами для наших військ.

Нагадаємо, росіяни заявляють, що нібито бойовики "Вагнера" захопили Соледар і контролюють усю територію міста.

Сам керівник "вагнерівців" Пригожин опублікував фото з нібито соляних шахт Соледара, але в СтратКомі ЗСУ спростували цю інформацію.

Зранку речник Східного угруповання військ Сергій Череватий підкреслив, що заяви окупантів про "взяття" Соледара - фейк, а Росія не контролює місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня