Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT

Уряд Британії вирішив надати Україні свої танки для відбиття російської агресії. Це рішення ухвалили на тлі заяви Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Один з британських речників повідомив журналістів, що Ріші Сунак, прем’єр-міністр Британії, попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків".

Якщо Британія все ж відправить Україні свої танки Challenger 2, це буде перший випадок, коли західна країна надасть сучасні важкі бойові танки для України.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну... Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал", - сказав речник Даунінг-Стріт.