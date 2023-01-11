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Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT

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Британія, Середа 11 січня 2023 17:16
Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT Фото: Британія вирішила надати свої танки Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Британії вирішив надати Україні свої танки для відбиття російської агресії. Це рішення ухвалили на тлі заяви Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Один з британських речників повідомив журналістів, що Ріші Сунак, прем’єр-міністр Британії, попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків".

Якщо Британія все ж відправить Україні свої танки Challenger 2, це буде перший випадок, коли західна країна надасть сучасні важкі бойові танки для України.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну... Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал", - сказав речник Даунінг-Стріт.

Цей крок стався після того, як прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вихідні заявив, що він "веде переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн" для доставки західних танків до Києва.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Британія розглядає можливість поставити Україні британські танки Challenger 2.

Раніше ми писали, що Франція та Польща намагались переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

Минулого тижня ряд країн оголосив про передачу Україні броньованої техніки. РБК-Україна у своєму матеріалі розповіло про те, які саме західні танки потрібні ЗСУ для контрнаступних дій.

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