Зеленський провів координаційну нараду у Львові: обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Під час робочої поїздки у Львівську область президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зокрема, на нараді обговорювалася оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю. Також було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Зеленському доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні і про матеріальне забезпечення прикордонників і військовий у регіонах, які межують із Білоруссю.

"Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", зазначив Зеленський.

Окрім того, учасники заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС. Зеленський зазначив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

"Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", - сказав глава держави.

Президента також ушанував пам’ять українських військових, загиблих у боях із росіянами. Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У його центральній частині з квітня 2022 року ховають бійців, які загинули під час війни Росії проти України.